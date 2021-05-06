В Сочи создадут реестр профессиональных участников рынка недвижимости

СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Власти Сочи создадут реестр профессиональных участников рынка недвижимости, сообщается в четверг на сайте администрации города. Проект направлен на повышение эффективности взаимодействия продавцов, покупателей недвижимости и городских властей.

"В целях эффективного взаимодействия продавцов, покупателей недвижимости и городских властей гильдией ("Гильдия риелторов Сочи") подготовлен проект реестра профессиональных участников рынка недвижимости "Риелторы Сочи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью документа является упорядочение рынка недвижимости, улучшение качества оказания риелторских услуг, выведение части участников рынка из тени. Обязательными критериями для включения в реестр станет наличие подтвержденной квалификации, предпринимательского статуса или работы по найму.

"За первые четыре месяца 2021 года управлением муниципального земельного контроля администрации направлены письма в надзорные и правоохранительные органы для последующей блокировки продаж жилых помещений более чем на 1,2 тыс. сайтах", - приводятся слова исполняющего обязанности первого заместителя главы Сочи Александра Свириденко.

Власти Сочи ведут разъяснительную работу среди застройщиков о необходимости вести деятельность в правовом поле, говорится в сообщении. На регулярной основе проводится мониторинг сайтов, где размещены объявления о продаже недвижимости. Выявляются те из них, на которых продается спорная с точки зрения закона недвижимость.

Отмечается, что в городе оказывают услуги более 240 агентств недвижимости. 12 крупных компаний входят в "Гильдию риелторов Сочи".