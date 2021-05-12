Сбербанк зафиксировал рост количества ипотечных кредитов на дачи в 3,5 раза с начала года

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. ипотечных кредитов на загородную недвижимость и земельные участки оформил Сбербанк за январь - апрель 2021 года, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выдано 724 кредита, сообщила в среду пресс-служба банка.

"За время пандемии мы наблюдаем увеличение спроса не только на ипотеку на индивидуальные дома, но и на дачные дома и земельные участки. Рост достаточно большой - в 3,5 раза. Если посмотреть на портфель в суммарном выражении, за год он вырос в четыре раза. С начала года таких кредитов выдано на 7,9 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года - 1,8 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова вице-президента, директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Николая Васёва.

По его словам, такой рост связан с тем, что люди во время пандемии все чаще выбирают отдых дома, и многие задумались о покупке дачи. Интерес к такой недвижимости продолжит расти, даже если будут открыты дополнительные направления для туризма за границу, уверен Васёв.

Отмечается, что больше всего ипотечных кредитов на загородную недвижимость с начала года выдано в Московской области, на втором месте - Москва, в лидерах также Краснодарский край и Санкт-Петербург.

По данным "Домклика", средняя стоимость дачного дома в России составляет 3,1 млн рублей, а ипотечные ставки находятся в районе 8%.