Проекты в рамках концепции "дальневосточных кварталов" реализуют во всем ДФО

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Проекты комплексной застройки в рамках концепции "дальневосточных кварталов" будут реализованы во всех регионах Дальневосточного федерального округа. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков после отчета правительства РФ перед Государственной думой.

"Минвостокразвития разрабатывает пакет инициатив, направленных на распространение режима территорий опережающего развития, на проекты комплексной застройки. В ближайшее время у застройщиков появится возможность воспользоваться этим уникальным преференциальным режимом, доказавшим свою эффективность на Дальнем Востоке в различных отраслях. Во всех регионах будут реализованы проекты комплексной застройки в рамках концепции "дальневосточных кварталов", - сказал Чекунков.