Дума поддержала в I чтении дополнительное регулирование долевого строительства

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий дополнительное регулирование в сфере долевого строительства. Документ, инициированный группой депутатов во главе с Николаем Николаевым ("Единая Россия"), вносит поправки в закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости".

Законопроектом предлагается наделить федеральный фонд или специально созданное для этих целей фондом юридическое лицо функциями технического заказчика для повышения контроля за качеством и сроками строительства региональными фондами защиты прав дольщиков многоквартирных домов.

Также планируется создать в единой информационной системе жилищного строительства личные кабинеты субъектов РФ, региональных фондов, конкурсного управляющего и расширить перечень информации, которую необходимо размещать в системе. Документ направлен на повышение эффективности взаимодействия субъектов информации за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий и сокращения бумажного документооборота, указывают авторы законопроекта.

Документ уточняет перечень оснований исключения объектов из единого реестра проблемных объектов - для обеспечения ведения достоверного учета объектов, в которых есть пострадавшие граждане и по которым необходимо принятие решения о способе восстановления их прав. Также предусматривается в случае законодательных ограничений для осуществления строительства на земельных участках, перешедших фонду защиты прав дольщиков взамен выплаты гражданам возмещения, предоставление субъектам РФ права передавать фонду компенсационные земельные участки в аренду или безвозмездное пользование без конкурса.

Законопроектом предлагается наделить Фонд защиты прав дольщиков полномочиями по совершению в качестве агента фонда субъекта РФ юридических и иных действий, в том числе сделок, связанных с реализацией жилых и нежилых помещений, машино-мест в многоквартирных домах, завершение строительства которых осуществлено фондом субъекта РФ с использованием средств, предоставляемых фондом.

Дополнительно законопроектом уточняется, что часть временно свободных средств фонда защиты прав дольщиков, источником которых является имущество фонда, сформированное за счет субсидий в виде имущественных взносов из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, средств, поступающих на номинальный счет Фонда, направляется на финансирование расходов, связанных с осуществлением предусмотренных законом функций и полномочий фонда.