Около 500 многодетных семей в Подмосковье обеспечили земельными участками с начала года

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Порядка 500 многодетных семей Московской области получили земельные участки в регионе с начала года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"За четыре месяца администрации городских округов Подмосковья обеспечили 482 многодетные семьи бесплатными земельными участками", - процитировали в пресс-службе слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Она отметила, что лидерами среди городских округов, где с начала года обеспечили наибольше количество семей, стали городские округа Богородский, Серпухов, Раменский, Озеры, Егорьевск, Сергиев Посад, Люберцы.

Как пояснил замредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба, с 2011 года, когда был принят закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области, землю получили около 28,5 тыс. семей с тремя или более детьми.