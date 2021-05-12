Эксперт: решение о судьбе льготной ипотеки должно учесть задачу развития стройотрасли

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Решение о судьбе льготной ипотеки на новостройки должно учесть развитие строительного рынка, считает заведующий кафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

"Решение квартирного вопроса находится в прямой зависимости от уровня цен на жилье и уровня рентабельности строительства. Для развития строительного рынка нужна система льгот и преференций для девелоперов, включая усиление роли государства в создании условий для строителей (создание площадок для строительства, подведение коммуникаций, строительство дорог, создание объектов социальной инфраструктуры)", - сказала Иванкина ТАСС.

Она приветствовала слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме, сообщил, что правительство работает над вопросом о форматах продления программы льготной ипотеки для новостроек.

Несмотря на то, что из-за пандемии и ограничительных мер 2020 год был очень сложным для всего мира, в России объем строительства жилья сохранился на уровне 80 млн кв. метров, то есть практически на уровне 2019 года, отметила эксперт. И главной причиной высоких показателей она назвала льготную ипотеку на новостройки по ставке не более 6,5%.

Именно эта программа привела к выходу на рынок инвесторов, увеличению спроса и сохранению объема строительства жилья, считает Иванкина. Она напомнила, что с помощью льготной ипотеки свои жилищные условия улучшили 470 тыс. россиян.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство продлило ее до 1 июля 2021 года.