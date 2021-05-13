Мишустин призвал не допускать нарушений прав добросовестных дольщиков

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство России должно работать над тем, "чтобы не оставить без крыши над головой" добросовестных участников долевого строительства жилья, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая в четверг заседание кабмина.

"Важно и дальше не допускать, чтобы добросовестные покупатели недвижимости оставались без крыши над головой. Ведь многие из них вкладывают в строящееся жилье практически все свои средства", - сказал председатель правительства.

По его словам, кабмин детально рассмотрит, как ведется системная работа по защите прав дольщиков. "Им оказывают поддержку через соответствующий фонд. Он гарантирует завершение строительства жилья, получение квартиры или возврат вложенных денег", - отметил Мишустин, обратив внимание, что на финансирование фонда в трехлетнем бюджете предусмотрено более 50 млрд рублей, половина из них уже направлена.

"Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, строительная отрасль в прошлом году оказалась под серьезным давлением, - констатировал глава правительства. - В такой ситуации риск роста числа обманутых дольщиков значительно увеличился". Несмотря на это, по его словам, за прошедший год удалось восстановить права свыше 45 тыс. покупателей жилья.

Мишустин напомнил, что в ходе отчета о работе правительства в Госдуме он проинформировал парламентариев о том, что впервые за много лет строительная индустрия в стране пережила кризисные явления без потерь. "Удалось ввести свыше 80 млн кв. м. жилья", - сказал премьер.