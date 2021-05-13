Площадку киностудии им. Горького продали в Петербурге за 475 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Имущественный комплекс, принадлежавший киностудии им. Горького, на Мельничной улице в Петербурге был продан на торгах за 475,45 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД), организатора торгов.

"13 мая РАД подвел итоги торгов по продаже имущества АО "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького". Продан имущественный комплекс - четыре нежилых здания общей площадью 17,4 тыс. кв. м, с двумя смежными земельными участками общей площадью 1,9 га по адресу Мельничная улица, дом 4, литера А. Цена продажи - 475,45 млн рублей", - говорится в сообщении.

Площадка расположена рядом с проспектом Обуховской Обороны и набережной Обводного канала, в 1,5 км от станции метро "Площадь Александра Невского". Согласно правилам землепользования и застройки, территория относится к зоне общественно-деловой застройки и жилых домов и может использоваться как для размещения коммерческих объектов (офисов и торговли), так и для жилищного строительства.

Проданный имущественный комплекс ранее занимала киностудия научно-популярных фильмов "Леннаучфильм". Она была создана 11 февраля 1933 года. За время своего существования студия выпустила более 4 000 фильмов, многие из которых получили награды на российских и международных кинофестивалях.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За 100 лет здесь было создано более тысячи фильмов, среди которых "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие картины, вошедшие в золотой фонд отечественного и мирового кино.