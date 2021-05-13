Объем средств на счетах эскроу за первый квартал вырос на 35%

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Объем средств на счетах эскроу, используемых для приобретения строящегося жилья в многоквартирных домах, вырос на 35% по сравнению с концом 2020 года и превысил 1,6 трлн рублей, следует из ежеквартального обзора проектного финансирования строительства жилья Банка России.

"В I квартале 2021 года остатки средств на счетах эскроу выросли на 421 млрд рублей (+35%), до 1,614 трлн рублей, что выше темпов роста портфеля проектного финансирования (+29%)", - говорится в обзоре.

В то же время за первые три месяца 2021 года банки раскрыли 43 тыс. счетов эскроу на 122 млрд рублей. Средства перечислены застройщикам, в том числе на погашение банковских кредитов. Средневзвешенная ставка по кредитным договорам, действующим на конец марта 2021 года, снизилась на 0,15 п. п. по сравнению с концом 2020 года - до 3%.

Банк России отмечает, что проектное финансирование строительства жилья росло быстрее других сегментов банковского корпоративного кредитования. В частности, в первом квартале прирост проектного финансирования составил 29%, или 296 млрд рублей. Кредитные лимиты на проектное финансирование увеличились на 25%, до более 3,4 трлн рублей. Также ЦБ отмечает достаточно высокое качество портфеля проектных кредитов.

По итогам первого квартала 2021 года в России объем проектов, осуществляющихся с использованием счетов эскроу, вырос на 9%, до 53 млн кв. м, что составляет 57% от всего жилья в стройке. Доля небольших проектов с лимитом кредитования до 300 млн рублей превышает 35%. "Основная часть проектов, строящихся по старым правилам, будет завершена к концу 2025 года (останется менее 1 млн кв. м), а к концу 2032 года все проекты будут реализованы", - добавляется в обзоре.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, а застройщик реализует проект за счет кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщик может только после ввода объекта в эксплуатацию.