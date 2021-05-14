Кабмин поможет ускорить переселение граждан из аварийного жилья

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, дающее возможность более оперативно проводить расселение аварийного жилищного фонда. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Он вносит изменения в порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, который затем направляет финансирование в регионы. Корректировка позволит субъектам получать средства на расселение аварийного жилья на перспективу благодаря тому, что минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды", - следует из пояснительной записки к постановлению.

Уточняется, что такое решение даст возможность ускорить темпы реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

12 мая Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после выступления с отчетом о работе кабмина, отметил, что план расселения из аварийного жилья на территории России выполнен более чем на 200% в 2019-2020 годах.

В России реализуется программа расселения из аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", в целом к концу 2024 года объем расселенного фонда должен достичь 9,54 млн кв. метров, а число переселенных граждан - 530,9 тыс. При этом к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.