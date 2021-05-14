На Урале построят 27 объектов инфраструктуры по программе господдержки в 2021 году

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. В Уральском федеральном округе в 2021 году появится 27 объектов инфраструктуры по программе стимулирования жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя по итогам рабочей встречи главы ведомства Ирека Файзуллина и полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.

"В этом году планируется к реализации 27 объектов общей площадью более 755 тыс. кв. м. Всего по программе "Стимул" в период до 2024 года планируемый ввод жилья в УрФО составит 2,1 млн кв. м", - отмечается в сообщении. При этом в 2020 году в пяти из шести регионах федерального округа построили 24 инфраструктурных объекта на 2,72 млрд рублей.

В целом за прошлый год в УрФО введено в эксплуатацию почти 7 млн кв. м жилья, что на 3,3% выше показателя 2019 года. Кроме того, в регионах федерального округа реализуется 12 проектов-победителей конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений.

Также отмечается, что сегодня Минстрой, Минфин и Минэкономразвития прорабатывают порядок отбора проектов строительства жилья с помощью инфраструктурных кредитов. В то же время Тюменская область стала пилотный регионов, в котором будет реализован механизм инфраструктурных облигаций.

Программа "Стимул" в 2019 году вошла в нацпроект "Жилье и городская среда", она направлена на стимулирование жилищного строительства и затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру.