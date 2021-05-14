Эксперты предложили конкретизировать в законопроекте передачу квартир в новостройках

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Принятый в первом чтении Госдумой законопроект, который, в частности, уточняет процедуру передачи квартир в новостройках от девелопера дольщикам, может быть неправильно истолкован, поэтому его следовало бы доработать ко второму чтению, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Во избежание неправильного толкования авторам следует более подробно расписать эту норму в законопроекте. В частности, кто будет нести бремя оплаты за ЖКХ, пока собственник ждет устранения недоделок и не заселяется в квартиру?" - сказал эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Сейчас дольщик может отказаться от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства до тех пор, пока застройщик не устранит все недостатки. Однако принятый в первом чтении законопроект исключает эту норму из закона о долевом строительстве, при этом норма о том, что дольщик вправе потребовать от застройщика составления акта с указанием недостатков помещения остается.

Как отметил ТАСС один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, согласно законопроекту, человек имеет возможность зафиксировать все недостатки, если таковые имеются, в квартире, которую ему передает застройщик, но это не остановит процедуру регистрации прав собственности на объект. "Для многих это очень важно - как можно быстрее получить право собственности", - сказал депутат.

Кроме того, на практике застройщики иногда уклоняются от фиксации недостатков, в результате чего людям приходиться обращаться к юристам, тратить деньги для того, чтобы отстоять свои права, отмечал ранее Николаев. Также, по его словам, существует проблема доказательства правоты участника долевого строительства как потребителя, так как положения о защите прав потребителя не прописаны в законе о долевом строительстве.

Мнение экспертов

Тем не менее, законопроект вызвал неоднозначную реакцию экспертного сообщества, которое указало на то, что документ может привести к дополнительным спорам между застройщиками и дольщиками. Дело в том, что при подписании передаточного акта все обязанности по содержанию квартиры - плата за жилищно-коммунальные услуги, оплата налогов и так далее - переходят на дольщика, отметил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса, эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко.

Таким образом, девелоперы могут получить право требовать подписания передаточного акта даже при наличии недостатков, чтобы освободиться от оплаты услуг ЖКХ, добавил партнер адвокатского бюро "Юрлов и партнеры" Александр Кадетов.

"Соответственно, у застройщика снижается мотивация по устранению недостатков квартиры, он ее уже передал со своего баланса и, соответственно, не заинтересован в скорейшем устранении недостатков квартиры", - пояснил Алексеенко. Он также предположил, что нередкой станет ситуация, когда участникам долевого строительства придется в судах добиваться исполнения выявленных недостатков, что в итоге может затянуться на многие месяцы.

При этом право на составление акта о недостатках в квартире есть и сейчас, поэтому тут никакого новшества не возникает, подчеркнула со своей стороны руководитель проектов, адвокат адвокатского бюро "S&K Вертикаль" Ирина Орешкина. Таким образом, по ее мнению, законопроект не улучшит положение дольщиков.

Выигравшими от этого законопроекта можно считать застройщиков, которые заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее сдать объект в эксплуатацию, отдать ключи дольщикам, а уже после этого разбираться с недостатками квартир, считает юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Кроме того, законопроект будет выгоден органам власти, которые получат позитивные отчеты о сданных в срок новостройках в регионах.

Право отказаться от приемки останется

Хотя поправки исключают из закона о долевом строительстве норму, дающую покупателю возможность отказаться подписывать передаточный акт, право на отказ от приемки объекта с недостатками все равно предусмотрено гражданским законодательством, отметил со своей стороны Кадетов. Таким образом, законопроект, по сути, сохраняет существующий порядок приемки, добавил Склянчук.

По мнению Алексеенко, возможно, разработчики законопроекта хотели данными изменениями защитить добросовестных застройщиков от так называемого потребительский терроризма. Он пояснил, что сейчас существуют специализированные юридические компании, которые за определенную плату готовы месяцами вытягивать деньги из добросовестных застройщиков, манипулируя актами об устранении недостатков и отказом дольщика подписывать передаточный акт.

"Однако я считаю, что число таких случаев никак несоизмеримо с числом добросовестных дольщиков, абсолютное большинство которых лишается определенной степени защиты как добросовестные покупатели", - подытожил Алексеенко.

Помимо указанной нормы, уточняющей процедуру приемки квартир, законопроект предлагает целый ряд поправок, которые, в частности, направлены на сокращение сроков завершения долгостроев и выплаты компенсаций обманутым дольщикам.