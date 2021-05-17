В голосовании по реконструкции объектов приняли участие около 7 млн человек

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Более 6,7 млн человек приняли участие в организованном "Единой Россией" и Минстроем голосовании по вопросу реконструкции объектов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба партии.

"В голосовании "Единой России" и Минстроя за объекты благоустройства приняли участие более 6,7 млн человек. Сделать свой выбор можно до 30 мая онлайн и в общественных приемных партии по всей стране", - говорится сообщении.

В пресс-службе отметили, что лидером по количеству проголосовавших стала Свердловская область, где за объекты благоустройства в рамках федеральной программы "Комфортная городская среда" отдали свои голоса почти полмиллиона жителей. Еще по 400 тыс. человек проголосовали в Челябинской области и Краснодарском крае, по 310 тыс. - на Ставрополье, по 300 тыс. - в Самарской и Кемеровской областях.

"Наиболее популярными объектами в Екатеринбурге стали Преображенский парк в Академическом районе и Солнечные аллеи в одноименном микрорайоне (по 40 тыс. голосов), а также территория у ДК "Металлург" в Каменске-Уральском (свыше 30 тыс.)", - добавили в пресс-службе.

Программа "Формирование комфортной городской среды" реализуется правительством с 2017 года, в ее основу лег партийный проект "Единой России" "Городская среда". Программа предусматривает благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха и проходит с учетом инициатив жителей. При подготовке федерального бюджета текущего года поправками "Единой России" финансирование программы было увеличено на 2 млрд рублей.