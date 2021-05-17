Эксперты связали снижение ставок по льготной ипотеке с конкуренцией и качеством кредитов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Снижение процентных ставок по госпрограмме льготной ипотеки на новостройки незадолго до ее завершения и в условиях повышения ключевой ставки ЦБ РФ обусловлено конкуренцией между банками, а также стремлением увеличить портфель качественных кредитов. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные в понедельник эксперты.

В апреле 2021 года Сбербанк снизил ставки по госпрограмме на 0,35 п. п. При регистрации сделки в электронном виде льготная ставка составляет 5,75% годовых, в рамках программы субсидирования от застройщика - от 0,1% годовых. В крупнейшем банке Крыма РНКБ ставки по льготной ипотеке на новостройки с учетом всех дисконтов начинаются от 3,5%, средняя - 5,5%. В Райффайзенбанке, согласно информации на сайте кредитной организации, ставка по льготной ипотеке - 5,69%. Как сообщалось ранее в понедельник, ВТБ в рамках ипотеки с господдержкой снизил ставку на 0,1 п. п. (до 5,7%) и на 0,2 п. п. (до 5,6%) при соблюдении ряда условий, Банк ДОМ.РФ снизил минимальную ставку в рамках госпрограммы с 5,7 до 5,3%.

"Наблюдаемое снижение ставок - хорошее проявление конкурентной борьбы ипотечных кредиторов, формирующих долгосрочные кредитные портфели", - сказал ТАСС профессор, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Снижение ставок на отдельные продукты при общем тренде на повышение - красивый маркетинговый ход, высказал, в свою очередь, мнение главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко. "Компенсация кредиторам по этим займам связана с ключевой ставкой ЦБ. Доходность кредиторов при снижении кредитных ставок не пострадает", - уточнил собеседник агентства.

Текущее снижение процентных ставок по льготной ипотеке связано с привлечением новых клиентов, и не только по ипотечным программам, сказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. Он отметил, что снижение на десятые доли процента будет не для всех, а только для определенных категорий. Например, держателей зарплатных карт или людей, оформивших дополнительные платные сервисы от банка, будь то электронная регистрация сделки, сервис безопасных расчетов или страхование. "Прибыль банка от подобных платных услуг с лихвой компенсирует снижение на десятые доли процента по выдаваемому ипотечному кредиту", - сказал эксперт.

Решение банков снизить ставки по ипотеке с господдержкой может быть обусловлено их стремлением увеличить портфель качественных кредитов незадолго до прекращения действия программы, которое и так было одним из самых высоких на рынке заемных средств, отметил, в свою очередь, в беседе с ТАСС директор по развитию девелоперской группы компаний "А101" Дмитрий Цветов. Он напомнил, что ипотека с господдержкой снизила россиянам размер ипотечного платежа на 20-25%, в сравнении с рыночными кредитами облегчив их обслуживание.

При продолжении госпрограммы в отдельных регионах минимальные ставки сохранятся и даже могут немного снизиться с учетом экономической ситуации в этих регионах, прогнозирует Цыганов. "Кредитные ставки по льготной ипотеке будут зависеть от сохранения принципов субсидирования банков, участвующих в программе льготной ипотеки, величины ключевой ставки, а также стоимости привлечения средств населения в банки и ситуации на рынке ипотечных ценных бумаг", - сказал собеседник агентства.

О льготной ипотеке

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года. В настоящее время кабмин рассматривает варианты для дальнейшего продления программы после 1 июля.

В апреле вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что программа льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5%, запущенная год назад, оказалась востребованной среди россиян. За это время было выдано почти 450 тыс. кредитов на 1,337 трлн рублей.