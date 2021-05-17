Объем запуска новых проектов многоквартирных домов в России в апреле вырос вдвое

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Запуск новых проектов строительства многоквартирных домов в России в апреле составил 4,4 млн кв. м, что вдвое больше, чем годом ранее, сообщила в понедельник пресс-служба ДОМ.РФ.

"Запуск новых проектов многоквартирного долевого строительства в России по итогам апреля 2021 года достиг 4,4 млн кв. м. Это в два раза превосходит аналогичный показатель за апрель прошлого года и является максимальным значением за 2020-2021 годы (за исключением декабря 2020 года)", - говорится в сообщении.

Если такой темп будет удержан до конца года, то суммарный годовой объем запусков составит 47 млн кв. м, что на 8 млн кв. м превысит объемы ввода многоквартирного жилья в 2020 году, отметил генеральный директор ДОМ.РФ Витали Мутко.

Причем выход новых проектов на рынок превосходит прошлогодние показатели уже девятый месяц подряд. Отчасти ДОМ.РФ это объясняет эффектом низкой базы: весной прошлого года строительство замедлилось из-за ограничений по коронавирусу. "Однако главная причина увеличения запусков - в том, что застройщики позитивно оценивают экономическую ситуацию и ожидают устойчивого спроса на свои проекты. Во многом укреплению спроса способствуют ипотечные программы с государственным участием, а также постепенное восстановление экономики", - отмечается в сообщении.

Кроме того, выход на рынок новых проектов строительства многоквартирного жилья стал превышать ввод жилья в эксплуатацию. В результате второй месяц подряд растет общий объем жилищного строительства в России. В апреле он увеличился на 1,8 млн кв. м (2%) и достиг 93,8 млн кв. м, что сопоставимо с уровнем начала года.