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Совфед одобрил закон об указании аварийности дома в ЕГРН

Он вступит в силу 1 февраля 2022 года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о включении сведений об аварийных многоквартирных домах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

В ЕГРН теперь будут включаться сведения о признании многоквартирного дома аварийным, данные о непригодных для проживания квартирах и жилых домах. Для этого вводится обязанность органов государственной власти и местного самоуправления, принимающих решения о признании многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, а также о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания, направлять сведения о таких решениях в Росреестр. В свою очередь Росреестр будет включать эти данные в общедоступные сведения ЕГРН, которые предоставляются в виде выписки по запросам любых лиц.

Закон вступит в силу 1 февраля 2022 года. При этом сведения о многоквартирных домах и жилых помещениях, признанных ранее аварийными или непригодными для проживания, должны быть направлены в Росреестр компетентными органами до 1 июля 2022 года.

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