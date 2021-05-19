Москалькова предложила не наказывать новых жильцов за старые перепланировки

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает пересмотреть норму Жилищного кодекса РФ, которая возлагает на нового собственника жилья ответственность за перепланировку, сделанную прежним хозяином.

Омбудсмен провела в среду совместно с прокурором с Красноярского края Романом Тютюником прием граждан. Как сообщила пресс-служба Москальковой, одно из обращений к уполномоченному было связано с незаконной перепланировкой квартиры, которая была продана, а теперь суд потребовал от новых владельцев за свой счет восстановить первоначальную планировку в течение месяца.

"Предлагаю пересмотреть норму статьи 29 Жилищного кодекса РФ в части возложения на нового собственника жилого помещения ответственности за переоборудование (переустройство), [сделанное] прежним собственником", - написала омбудсмен в среду на своей странице в социальной сети Instagram. По ее мнению, нужно обязать "органы местного самоуправления получить заключение экспертизы строительной организации, имеющей лицензию на подобные действия, что дальнейшая эксплуатация жилого помещения в переоборудованном виде невозможна по причине возможного обрушения несущих конструкций".

Москалькова убеждена, что надзорным инстанциям в жилищной сфере нужно работать более требовательно. "Я намерена обратиться с этим вопросом к руководителю органов внутренних дел края, к прокурору края и губернатору с тем, чтобы провести масштабный мониторинг этой ситуации, в случае выявления недостатков в законодательстве, правоприменительной практике", - заявила она журналистами после приема граждан. Если же будут выявлены конкретные виновные, то они должны быть привлечены к ответственности, подчеркнула омбудсмен.