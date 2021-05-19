Хуснуллин сообщил, что инфраструктурные облигации привлекут до 150 млрд руб. инвестиций

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Механизм инфраструктурных облигаций привлечет в жилищное строительство России до 150 млрд рублей инвестиций в ближайшие три года. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по реализации отдельных положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Серьезный инструмент, которым мы начали раньше заниматься и сегодня уже вышли на финишную прямую, - инфраструктурные облигации через ДОМ.РФ. Пока мы себе поставили задачу на три года до 150 млрд [инвестиций], на это у нас все постановления выпущены, определены источники для погашения купонного дохода, что порядка 11 млрд, чтобы ставка для привлечения была на уровне 4%. <...> Это в основном связано с крупным жилищным строительством", - сказал Хуснуллин.

По его словам, первый набор проектов в рамках механизма инфраструктурных облигаций уже подготовлен. Это Челябинская, Тульская, Тюменская области, которые привлекут 102 млрд рублей инвестиций в жилищное строительство, уточнил вице-премьер.

21 апреля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что средства Фонда национального благосостояния и инфраструктурные кредиты будут работать на все регионы России. Кроме того, по словам президента, ставка по займам для застройщиков на создание инфраструктуры при возведении жилых кварталов составит 3-4% годовых, кредиты будет предоставлять институт развития ДОМ.РФ за счет субсидий из федерального бюджета.

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.