Продажи новостроек в Москве за четыре месяца выросли в 1,5 раза

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 44 тыс. сделок на первичном рынке недвижимости Москвы зарегистрировано с января по апрель, что на 50% больше, чем годом ранее, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве за январь - апрель 2021 года зарегистрировано 44 266 договоров долевого участия в строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости, что в 1,5 раза (50%) выше показателя четырех месяцев прошлого года. При этом в апреле оформлено 12 594 договора - почти треть от всех ДДУ с начала года", - говорится в сообщении.

Так, в жилом фонде за четыре месяца оформлено 28,9 тыс. договоров - на 34% больше, чем год назад (21,6 тыс.). Первичный рынок нежилой недвижимости показал рост на 94% - 15,3 тыс. сделок с января по апрель 2021 года против 7,9 тыс. ДДУ в прошлом году. Это максимальный показатель в сегменте коммерческой недвижимости в Москве, подчеркнули в пресс-службе.

В апреле в новостройках было продано 8,1 тыс. квартир. Таким образом, продажи жилья выросли на 2% по сравнению с мартом (7,9 тыс.) и в два раза - к апрелю 2020 года (3,8 тыс.), когда из-за ограничительных мер регистрация сделок проводилась только в онлайн-формате. На рынке нежилой недвижимости в апреле оформлено 4,5 тыс. ДДУ - на 8% меньше мартовского значения (4,9 тыс.), но почти в 3,6 раза больше апреля прошлого года (1,2 тыс.). Первичный рынок жилой и нежилой недвижимости в апреле незначительно сбавил темпы к марту - на 2%.

"В целом рынок первичного жилья по результатам апреля установил новые максимальные значения: за первые четыре месяца года зарегистрировано свыше 15 тыс. сделок в нежилом фонде, а также преодолен очередной психологический порог - более 40 тыс. регистраций ДДУ, предыдущий рекорд мы фиксировали два года назад, когда оформили свыше 35 тыс. сделок в новостройках", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.