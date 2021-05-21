Эксперты считают, что ведомственные общежития нужно вернуть под контроль государства

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Бывшие общежития фабрик, заводов и научных центров, которые были приватизированы и вошли в уставной капитал акционерных обществ, необходимо вернуть под контроль государства, сделки о приватизации ведомственных общежитий нужно признать ничтожными. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Бывшие ведомственные общежития давно превратились в жилые дома, но на них не в полном объеме распространяются нормы Жилищного кодекса и правила приватизации. При этом проживающие в таких зданиях граждане платят по завышенным тарифам. На защиту их прав направлен законопроект о бывших ведомственных общежитиях, который находится на рассмотрении Госдумы с 2017 года (внесен правительством РФ, планируется второе чтение). В частности, законопроект предполагает защитить жителей через договоры социального найма, что исключает необоснованно высокие тарифы по оплате за жилое помещение.

Ведомственные общежития необходимо вернуть под контроль государства, граждане стали заложниками ситуации, связанной с нарушениями, допущенными в процессе приватизации предприятий, в ведении которых находились такие общежития, сказал Склянчук. "Как отмечал Совет по правам человека при президенте РФ, практически все сделки по приватизации ведомственных общежитий должны считаться ничтожными, поскольку законодательство исключает возможность приватизации жилья предприятием, но на оспаривание таких сделок истек срок исковой давности. При этом оспаривание результатов приватизации в силу прошедших сроков исковой давности невозможно", - сказал эксперт.

Законопроект, который направлен на защиту жилищных прав граждан, проживающих в бывших ведомственных общежитиях, требует скорейшего принятия, рассказали ТАСС опрошенные эксперты. Речь идет об урегулировании вопросов проживания как приватизированных, так и муниципальных ведомственных общежитиях, прокомментировал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса, эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко. "Урегулирование действительно необходимо: частные собственники выставляют повышенные ценники на содержание, управление и ремонт общежитий. Получается, что, проживая в достаточно изношенном жилом фонде, людям приходится платить повышенную стоимость, что нелогично и несправедливо с социальной точки зрения", - сказал собеседник информагентства.

Тарифное регулирование пока не распространяется на такую собственность, более того, проживающие в таких зданиях граждане не имеют всего объема прав, который Жилищный кодекс предусматривает для собственников, подтвердил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, вопрос с тарифами планируется решить до конца текущей сессии принятием соответствующего закона. "Мы считаем необходимым возобновить обсуждение этой острой темы и защитить жителей таких общежитий. Одним из решений мог бы стать упрощенный или даже обязательный порядок передачи таких зданий на баланс муниципалитетов", - сказал депутат.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, по данным субъектов РФ, в настоящее время общее количество домов, имеющих статус бывших ведомственных общежитий, находящихся в частной собственности, составляет более 200, в них проживают более 19 тыс. человек. При этом большая часть таких домов находится в неудовлетворительном состоянии, имеет степень износа до 85%.

Маневренный фонд

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ также готовит поправки, в соответствии с которыми бывшие ведомственные общежития могут быть использованы для временного проживания нуждающихся, сообщил Пахомов. "Возможно, свободные квартиры таких зданий могли бы пополнить тем самым маневренный жилой фонд муниципалитетов, которого сегодня так не хватает", - сказал собеседник агентства.

С точки зрения логики это плюс, однако возникает вопрос - какое качество этого фонда, поскольку во многих случаях необходим капитальный ремонт бывших общежитий, высказал мнение ТАСС Алексеенко. "Тут еще нужно посмотреть, что дешевле и эффективнее: ремонтировать или строить новое. Также нужно четко понимать, что это именно временный вариант решения задачи обеспечения жильем нуждающихся. Необходимо сразу исключить возможность возникновения ситуации, при котором такое жилье станет постоянным", - заключил эксперт.