Евростат сообщил, что почти половина граждан ЕС в 2019 году жила в квартирах

БРЮССЕЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Почти половина (46%) населения стран - членов Евросоюза в 2019 году проживала в квартирах, более трети жителей ЕС (35%) - в частных домах, почти пятая часть (19%) - в двухквартирных домах или пентхаусах. Об этом в пятницу сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Квартиры были наиболее распространенным типом жилья в 14 государствах ЕС, особенно в Латвии (66%), Испании (65%) и Эстонии (61%). Список стран с наименьшей долей населения, проживающего в квартирах, возглавили Ирландия (8%) и Нидерланды (21%).

В то же время более двух третей населения проживало в частных домах в Хорватии (68%), Словении (66%), Венгрии (65%), Румынии (65%) и Дании (54%). Нидерланды и Ирландия были единственными странами - членами ЕС, где более половины населения проживало в двухквартирных домах (58% и 53% соответственно) в 2019 году.

В том же году 70% жителей ЕС жили в собственном доме или квартире. Таким образом, во всех государствах членах ЕС было больше собственников, чем арендаторов. Самые высокие доли собственников наблюдались в Румынии (96%), Венгрии (92%), Словакии (91%) и Литве (90%). Самая низкая доля жилых домов, занимаемых владельцами, была в Германии (51%) и Австрии (55%).