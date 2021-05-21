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"Лахта Центр" победил в четырех номинациях CTBUH Awards 2021

Небоскреб признали лучшим проектом в номинациях "Лучшее здание высотой более 400 метров", "Лучшее высотное здание Европы", "Строительство высотных зданий" и "Фасады высотных зданий"
© Виктор Сухоруков/Пресс-служба "Лахта Центр"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Небоскреб "Лахта Центр", ключевым объектом которого должна стать штаб-квартира "Газпрома", взял четыре номинации в главной международной премии в области уникального высотного строительства и городского развития - CTBUH Awards 2021. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

По результатам общего голосования участников конференции 462-метровый небоскреб победил в номинациях "Лучшее здание высотой более 400 метров", "Лучшее высотное здание Европы" и "Строительство высотных зданий".

Международное жюри признало "Лахта Центр", лучшим проектом в номинации "Фасады высотных зданий".

Итоги премии было подведены 20 мая.

"Лахта Центр - поистине уникальное высотное здание, проектирование и строительство которого осуществлялись в весьма непростых условиях. Это башня, олицетворяющая энергию во всех ее проявлениях посредством иллюзии движения, создаваемой изысканным фасадом здания. Новаторский энергоэффективный небоскреб, увенчанный изящным шпилем, уже стал городской достопримечательностью и реальным воплощением инвестиций "Газпрома" в Санкт-Петербург", - приводятся в сообщении слова архитектора, руководителя авторского коллектива RMJM, разработавшего концепцию "Лахта центра", Тони Кеттла.

Как сообщает "Газпром", в финале конкурса было представлено более 160 проектов, построенных за последние два года. Это лучшие высотные здания и городские проекты, при реализации которых были применены инновационные строительные технологии и выдающиеся инженерные решения.

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