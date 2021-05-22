Трудовая Пчела, Круглик, Укромный тупик. Кадастровая палата назвала необычные улицы в ЕГРН

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 1 млн сведений о кадастровом номере, адресе, площади, годе ввода в эксплуатацию, зарегистрированных правах, местоположении были включены в Единый государственный реестр недвижимости в 2020 году. Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра назвали необычные названия улиц, на которых находятся включенные за 2020 год объекты недвижимости.

"Среди наименований улиц, на которых расположились объекты, включенные в реестр недвижимости в минувшем году, есть настолько уникальные, что их нельзя встретить в других регионах страны. К таким можно отнести улицы Трудовая Пчела в Удмуртской республике, Круглик в Ульяновской области, а также Укромный тупик в Алтайском крае", - рассказали ТАСС в пресс-службе Кадастровой палаты.

Кроме того, в прошлом году реестр недвижимости пополнился сведениями об объектах, находящихся на улицах с поэтичными названиями, среди которых - квартал Сиреневых туманов в Республике Калмыкия, Лунная и Звездная улицы в Тюменской области и Небесная улица в Липецкой области. Отдельную категорию составляют улицы с названиями фруктов, ягод, природных явлений и времен года. Так, в ЕГРН в 2020 году включили сведения об объектах на Ореховой, Чернешневой, Нектарной, Персиковой, Земляничной, Малиновой, Клубничной и Ягодной улицах, а также на Фиалковой, Ромашковой, Черемуховой, Липовой, Кленовой, Цветочной, Листопадной и Лесной улицах. В то же время в Республике Башкортостан, известной своим медом, появилась информация о индивидуальных жилых домах, находящихся на Медовой улице.

В Кадастровой палате отмечают, что чаще всего улицы в России называют в честь известных и исторических личностей. В 2020 году на кадастровый учет поставлена автодорога и жилые дома на улице, носящей имя поэта и журналиста, военного корреспондента, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Реестр недвижимости пополнила информация об объектах в Пензенской области на улицах, названных в честь летчиков-космонавтов, Героев Советского Союза Алексея Леонова и Павла Беляева, актрисы театра и кино Нины Руслановой, о жилом доме в Нижегородской области на улице Шекспира, об объектах на улице, названой в память о знаменитом борце за свободу Патрисе Лумумбе, сразу в двух регионах: Республике Адыгея и Смоленской области.

"Кроме того, во многих регионах нашей страны можно встретить улицы с позитивными наименованиями. В прошедшем году ЕГРН пополнился сведениями об объектах недвижимости, расположенных на Счастливой, Веселой, Славной, Сказочной, Лучезарной, Доброй, Радужной и Дружной улицах", - добавили в пресс-службе.

Как отметили в Кадастровой палате, адрес объекту недвижимости может быть присвоен органом местного самоуправления или по обращению собственника. Одновременно информация с адресом вносится в общедоступную федеральную информационную адресную систему.