Власти Москвы рассказали о новой технологии модульного строительства

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Модульное домостроение даст возможность возводить из готовых квартир три этажа в сутки. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"По модульному домостроению у нас строится сейчас инвесторами завод на территории новой Москвы. Мы приняли решение до конца года построить пилотный 10-этажный дом из модулей. При выходе на плановую мощность планируется строительство, монтаж трех этажей в сутки. Пока монтируется один этаж в сутки", - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что порядка 95% конструкций для модульной технологии домостроения планируется изготавливать на конвейере, "в хороших заводских условиях", - пол, потолок и стены квартир. По его словам, при такой технологии можно задать любую квартирографию дома. "Посмотрим на пилотный дом, он будет готов к концу года, оценим все риски, потом будем тиражировать его на других площадках. <...> Самый главный вопрос - транспортировка модулей. [В Москве] есть районы комплексной застройки, и они (машины с модулями - прим. ТАСС) должны проехать по всем транспортным магистралям ночью, чтобы доставить эти модули", - заключил он.

Ранее руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил о том, что в ТиНАО началось строительство инновационного завода модулей для жилых домов. С производства на стройплощадку будут доставлять уже фактически готовые квартиры, при этом на установку модулей потребуется минимальное количество времени. Модуль представляет собой блок до 100 кв. м.

Позже Загрутдинов сообщил, что технологии модульного строительства могут применить в Москве при возведении домов по реновации, если она пройдет все необходимые испытания.