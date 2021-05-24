Эксперты: арендодатели жилья в Москве стали чаще регистрироваться в качестве самозанятых

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Число самозанятых арендодателей жилья в Москве за последние полгода выросло на 70%. Такие данные приводятся в совместном исследовании Общественного народного фронта (ОНФ) и ЦИАНа.

"Количество самозанятых арендодателей жилья в Москве за полгода с октября 2020 года по апрель 2021 года увеличилось на 70%. В то же время лишь 35% респондентов, зарегистрированных на платформе ЦИАН, платят налоги от сдачи в аренду квартир. Из них 76% используют режим самозанятости. Еще 14% зарегистрированы как ИП и 10% платят налог 13%", - говорится в исследовании.

Повышение узнаваемости режима самозанятых, рост его имиджа среди населения и удобство работы в таком формате стали драйверами роста количества самозанятых арендодателей квартир, считает директор по связям с государственными организациями ЦИАН Дмитрий Гавриленко. По его мнению, официальный статус арендодателя также повышает уровень доверия арендаторов квартиры. В то же время опрос зарегистрированных на платформе ЦИАН арендодателей жилья показал, что 23% не декларируют свой доход от сдачи квартир в аренду, а 42% респондентов отказались отвечать на такие вопросы.

Кроме того, в ОНФ подсчитали, что ежемесячный доход всех столичных самозанятых, сдающих квартиры в аренду, достигает около 667 млн рублей. В частности, в среднем арендодатель в Москве зарабатывает на сдаче жилья около 46,4 тыс. рублей, а Санкт-Петербурге - 25,35 тыс. рублей, отмечает заместитель руководителя исполкома ОНФ по экспертно-аналитической и проектной работе Арсений Беленький. По его словам, сдача квартиры в аренду входит в топ-5 источников доходов самозанятых.

"Еще несколько лет назад сложно было себе представить, что рынок аренды жилья в короткие сроки и так активно начнет переходить на официальный формат работы. Но показатели регистрации самозанятости в этом секторе свидетельствуют об огромном потенциале роста. До конца года количество самозанятых арендодателей жилья может вырасти еще на 30%", - считает Беленький. В ОНФ также предложили создать портал для самозанятых, на котором можно будет найти информацию о режиме, правилах налогообложения, шаблоны договоров, сервис по подбору позиций для увеличения заработка, также с его помощью можно будет обратиться в государственные регулирующие органы.

О налоговом режиме

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. В конце марта Федеральная налоговая служба России зарегистрировала 2 млн самозанятых. Ежедневно такой статус получают более 5 тыс. человек.