Матвиенко: Кузбассу нужно ускорить строительство нового жилья для расселения аварийного

КЕМЕРОВО, 24 мая. /ТАСС/. Темпы строительства нового жилья необходимо ускорить в Кемеровской области, которая занимает второе место среди регионов РФ по площади аварийного жилого фонда. Увеличение объема строительства новостроек поможет региону оперативнее решить вопросы расселения ветхих домов, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Надо наращивать объемы строительства жилья, в том числе для расселения ветхого и аварийного жилья", - сказала Матвиенко на встрече с работницами промышленных предприятий Кузбасса, которая прошла в рамках выездной сессии Евразийского женского форума в Кемерове.

Она пояснила, что активное развитие строительства позволит не только быстрее ликвидировать аварийное жилье, но и ускорит процесс решения проблемы с расселением социально незащищенных категорий граждан, детей-сирот, молодых семей.

В начале текущего года Кемеровская область получила дополнительное федеральное финансирование в размере 2,5 млрд рублей на расселение аварийного жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда". По данным Минстроя Кузбасса, в программу расселения аварийного жилья до 2025 года в регионе включены более 1,3 тыс. аварийных домов. До конца этого года планируется расселить свыше 78 тыс. кв. м - новые квартиры получат 2,2 тыс. семей.

По итогам 2020 года в Кузбассе было построено более 824 тыс. кв. м жилья. При этом на начало прошлого года годовой план по вводу, доведенный региону Минстроем РФ, составлял более 1,2 тыс. кв метров. На фоне пандемии коронавируса планы были скорректированы и уменьшены на 30% - до 822 тыс. кв. м. Таким образом, показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" были выполнены, но вопрос увеличения объема жилищного строительства для региона остается актуальным. В числе сдерживающих факторов региональные власти ранее называли дефицит рабочих кадров отрасли, а также рост цен на строительные материалы.