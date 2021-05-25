Фонд дольщиков просит ГП РФ проверить законность решения по долгострою в Красноярске

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков просит Генпрокуратуру проверить действия сотрудников департамента градостроительства Красноярска из-за нарушений при выдаче разрешения на достройку жилого дома, застройщик которого ранее был признан банкротом, сообщила во вторник пресс-служба фонда.

"Фондом в декабре 2020 года направлено обращение в адрес прокурора Красноярского края для проведения в отношении сотрудников департамента процессуальной проверки и даче уголовно-правовой оценки вышеизложенным обстоятельствам, а в мае 2021 года - в Генеральную прокуратуру", - говорится в сообщении.

Речь идет о долгострое по улице Грунтовой, 28, застройщик которого был признан банкротом. В конце 2019 года наблюдательный совет фонда принял решение достроить дом и передать квартиры 427 обманутым дольщикам. На тот момент завершение строительства представлялось экономически целесообразнее, чем выплата возмещения. Но при подготовке документов выяснилось, что достроить объект невозможно, так как после окончания работ он нарушит инсоляцию соседнего жилого дома. Однако при выдаче разрешения на строительство данные обстоятельства учтены не были, подчеркнули в фонде.

Поэтому в ноябре 2020 года набсовет принял решение о выплате обманутым дольщикам компенсаций. На сегодняшний день уже 378 человек, обратившихся за возмещением, получили денежные средства на сумму 829 млн рублей. При этом, несмотря на нарушения градостроительных норм, органы исполнительной власти Красноярского края и конкурсный управляющий застройщика направили в Фонд дольщиков разрешение на строительство (продлено до конца 2022 года) и положительное заключение госэкспертизы.

"По оценке фонда, действия сотрудников департамента градостроительства привели к увеличению этажности объекта и способствовали значительному увеличению количества участников долевого строительства. Это позволило недобросовестному застройщику получить дополнительные денежные средства, которые не были направлены на завершение строительства, а были похищены", - отмечается в сообщении.

Первоначально строительством дома на улице Грунтовой, 28 занималась компания "Красноярец плюс", но в 2012 году она была признана банкротом. Стройка была передана "Сибстройнвесту", который для привлечения дополнительных средств решил достроить к дому еще двухподъездную секцию и собрал с дольщиков дополнительную плату. В 2015 году стройка была вновь заморожена, а в мае 2017 года в компании "Сибстройинвест" было введено внешнее наблюдение. Обманутые дольщики для привлечения внимания к своей проблеме объявляли голодовку и разбивали палаточный городок рядом с недостроенный домом.