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Минимальная стоимость нового жилья по всей Москве превысила 200 тыс. рублей за 1 кв. м

Это произошло впервые за всю историю наблюдений, отмечает газета "Известия"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минимальный уровень цен на жилье во всех московских округах превысил отметку в 200 тыс. рублей за квадратный метр. Это произошло впервые за всю историю наблюдений, пишут "Известия" со ссылкой на отчет компании "Метриум".

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В среднем по столице за месяц цена квадратного метра первичного жилья выросла на 4%, а средняя стоимость составила 12,3 млн. рублей, следует из отчета компании.

В апреле 2020 года квартира в новостройке стоила 11 млн. рублей. Отмечается, что средняя площадь такого жилья снизилась с 58,5 кв. м до 52,5 кв. м.

"За 12 месяцев сильнее всего подорожали новостройки в СЗАО (Северо-Западный Административный округ) - на 33%. Затем следует ЗАО (Западный Административный округ) - 30%, ЮЗАО (Юго-Западный Административный округ) - 29%, СВАО (Северо-Восточный Административный округ) - 28%, ЮВАО (Юго-Восточный Административный округ) - 26%, ВАО (Восточный Административный округ - 23%, ЮАО (Южный Административный округ - 20%, САО (Северный Административный округ - 15%", говорится в отчете.

Последним округом, где еще в марте уровень цен составлял ниже 200 тыс. за 1 кв. м, был ЮЗАО. На данный момент в этом округе сохраняется самая минимальная цена за 1 кв. м в новостройке - 210 тыс. рублей.

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