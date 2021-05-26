В Приморье за год на 17% увеличили площадь сданного жилья

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Площадь построенного в Приморье жилья за год выросла на 17% - до 640 тыс. кв. м. Об этом в среду сообщил глава региона Олег Кожемяко во время ежегодного отчета о результатах деятельности органов исполнительной власти.

"В 2020 году в Приморском крае построено 646 тыс. кв. м жилья, что на 17% больше уровня 2019 года. В том числе многоквартирных домов - 394 тыс. кв. м индивидуального жилищного строительства - 252 тыс.", - цитируют Кожемяко в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор отметил, что строители увеличили объемы и перевыполнили показатели национального проекта "Жилье и городская среда". Продолжается и работа по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, восстановлению в правах обманутых дольщиков. За год ликвидировано 19,5 тыс. квадратных метров аварийного жилья, переселено 990 человек. Введены в эксплуатацию шесть долгостроев, восстановлены в правах более 1,1 тыс. человек.

Ранее Кожемяко поставил задачу завершить программу переселения из аварийного жилья досрочно, в 2023 году, и начать новую, чтобы полностью ликвидировать аварийный фонд в крае. Всего к декабрю 2023 года нужно построить 64,3 тыс. кв. м жилья.

Переселение из ветхого и аварийного жилья входит в задачи регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае" национального проекта "Жилье и городская среда". Нацпроект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.