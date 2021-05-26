Путин подписал закон об указании аварийности дома в ЕГРН

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о включении сведений об аварийных многоквартирных домах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

В ЕГРН будут включаться сведения о признании многоквартирного дома аварийным, данные о непригодных для проживания квартирах и жилых домах. Для этого вводится обязанность органов государственной власти и местного самоуправления направлять в Росреестр сведения о решениях по признанию многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, а также о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания. В свою очередь Росреестр будет включать эти данные в общедоступные сведения ЕГРН, которые предоставляются в виде выписки по запросам любых лиц.

Как пояснял ранее заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, подготовка закона была продиктована обращениями граждан. По его словам, внесение таких сведений в ЕГРН поможет гражданам, которые приобретают квартиру на рынке, заранее узнавать, в каком состоянии находится дом.

Закон вступит в силу с 1 февраля 2022 года. При этом сведения о многоквартирных домах и жилых помещениях, признанных ранее аварийными или непригодными для проживания, должны быть направлены в Росреестр компетентными органами до 1 июля 2022 года.