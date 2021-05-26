ДОМ.РФ увеличил прибыль по итогам I квартала до 7,3 млрд рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль государственного института развития в жилищной сфере АО "ДОМ.РФ" за три месяца 2021 года составила 7,3 млрд рублей против 441 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании по итогам публикации промежуточной финансовой отчетности в соответствии с международным стандартом (МСФО).

"Такая динамика обеспечена за счет развития основных направлений деятельности ДОМ.РФ - проектного финансирования, ипотечного кредитования и секьюритизации. Существенный вклад в рост финансовых результатов внесло предоставление земельных участков для целей жилищного строительства. Новый формат аукционов "за долю", который позволяет застройщикам минимизировать объем инвестиций на старте проекта, показал свою эффективность для всех участников инвестиционного процесса и стал востребован в большом количестве регионов", - приводятся в сообщении слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Также в отчетности отмечается рост других финансовых показателей деятельности компании. Так, рентабельность собственных средств составила 20,4%, увеличившись на 19,4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Достаточность собственных средств по состоянию на 31 марта 2021 года составила 24% при установленном нормативе группы на уровне 11,5%.

Рост показателей по отношению к I кварталу 2020 года предсказуем - на начало прошлого года пришелся основной эффект пандемии, приводится в сообщении мнение финансового директора ДОМ.РФ Виктора Шлепова. По его оценке, более показательным является прирост по отношению к четвертому кварталу 2020 года - на 9,7%, и по отношению к первому кварталу 2019 года - в 2,4 раза. "Рост кредитного портфеля и объема ссудной задолженности - результат эффективной командной работы ДОМ.РФ и растущей инвестиционной активности в жилищном строительстве", - отметил Шлепов.

Кроме того, собственные средства госкомпании на 31 марта 2021 года составили 146,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 7 млрд рублей, следует из материалов МСФО. "Последовательная реализация стратегии обеспечивает качественный рост финансовых результатов ДОМ.РФ, и мы рассчитываем, что набранный темп работы и имеющийся запас капитала собственных средств позволит реализовать амбициозные планы развития компании на горизонте 12-18 месяцев", - заключил Мутко.