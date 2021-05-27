Данные о почти 16 тыс. га земель под застройку разместили на Публичной кадастровой карте

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Сведения о 16 тыс. га земель в 43 регионах России, пригодных для жилищного строительства, отобразили на Публичной кадастровой карте, сообщила в четверг пресс-служба Росреестра.

"На 1 мая 2021 года на Публичной кадастровой карте размещены сведения о 339 земельных участках площадью 1,59 тыс. га, пригодных для жилищного строительства (167 участков - под индивидуальное жилищное строительство и 172 - под строительство многоквартирных домов)", - говорится в сообщении.

Речь идет о сервисе "Земля для стройки", тестирование которого началось в феврале 2021 года с четырех регионов - Пермского края, Самарской и Псковской областей и Татарстана. Сегодня к технологии подключены уже 43 субъекта.

По соглашению с Росреестром регион предоставляет сведения о земельных участках под строительство жилья, которые потом размещаются на Публичной кадастровой карте. Гражданин, заинтересованный в приобретении конкретного участка, направляет через сервис информацию о себе в ответственный уполномоченный орган. После проходит электронный аукцион, по итогам которого победитель оформляет право пользования на участок.

Функционал сервиса позволяет в режиме онлайн обеспечить связь между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными лицами, отметил заместитель руководителя Росреестра Алексей Штейников. "Таким образом, процедура поиска и реализации земель максимально упрощена для всех участников", - приводятся в сообщении его слова. На сегодняшний день через сервис "Земля для стройки" поступили заявки по 60 участкам.

Росреестр в прошлом году провел анализ эффективности использования земельных участков. По его итогам для потенциального вовлечения в оборот под жилищное строительство было выявлено 5,7 тыс. участков площадью около 100 тыс. га, что в два раза превышает целевой показатель национального проекта "Жилье и городская среда". Из них более 3,1 тыс. земельных участков площадью 41 тыс. га подходят для строительства многоквартирных домов и 2,6 тыс. участков площадью 58 тыс. га - для индивидуального жилищного строительства.