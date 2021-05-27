Степашин предложил доработать законопроект о слиянии Фонда ЖКХ и Фонда дольщиков

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин предложил доработать законопроект о слиянии госкорпорации с Фондом защиты прав дольщиков. Документ вызывает много нареканий, сообщил он в четверг на итоговом заседании коллегии Минстроя России.

"Предстоит слияние Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков, решение уже состоялось. В этой связи я бы хотел обратить внимание на то, что тот законопроект, который сейчас разрабатывается и находится в правительстве РФ, вызывает достаточно много нареканий, скажу откровенно", - сказал Степашин.

Он добавил, что два месяца назад возглавляемый им общественный совет при Минстрое направил соответствующее заключение в правительство РФ. Кроме того, есть заключение наблюдательного совета Фонда ЖКХ. Степашин предложил еще раз вернуться к этому вопросу, так как он затрагивает огромное количество людей в стране.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее объявил о реформе институтов развития, в рамках которой предполагается в том числе объединение Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Минстрой России в свою очередь разработал законопроект, который предполагает объединение двух организаций в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий".

Согласно документу, целями новой структуры будут создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, стимулирование реформирования ЖКХ, ликвидация аварийного жилья, повышение гарантий защиты прав дольщиков. Фонд развития территорий станет правопреемником указанных организаций и будет осуществлять функции в соответствии с федеральными законами "О содействии реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и "О защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков".

Ранее Степашин отмечал, что объединение фондов не повлияет на обязательства по расселению граждан из аварийного жилья. По его словам, работа нового Фонда развития территорий на 90% будет связана со сферой ЖКХ, переселением из аварийного жилья и капремонтом.