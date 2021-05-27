Закон об объединении Фондов дольщиков и ЖКХ рассмотрят в осеннюю сессию

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Закон о создании Фонда развития территорий, который объединит Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, планируется принять в осеннюю сессию. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин после заседания коллегии Минстроя.

"Закон мы примем в осеннюю сессию", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что решение о создании объединенного фонда даст синергетический эффект. "Какие фонды объединять и какие функции делать - это технические вопросы, мы их все отрегулируем", - добавил он.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее объявил о реформе институтов развития, в рамках которой предполагается в том числе объединение Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Минстрой России разработал законопроект, который предполагает объединение двух организаций в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий".

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин отмечал, что объединение фондов не повлияет на обязательства по расселению граждан из аварийного жилья. По его словам, работа нового Фонда развития территорий на 90% будет связан со сферой ЖКХ, переселением из аварийного жилья и капремонтом. При этом в четверг, выступая на коллегии, он предложил доработать законопроект об объединении фондов.

Закон о правовом статусе апартаментов

Также Хуснуллин сообщил, что закон об определении правового статуса апартаментов в России может быть принят Госдумой в осеннюю сессию. "Было принято решение, что мы создадим рабочую группу, пообсуждаем, послушаем все мнения и примем наиболее оптимальные для всех решения. Постараемся в первом чтении [рассмотреть законопроект] в эту сессию, если нет, то в осеннюю сессию этот закон примем", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что предлагаются разные подходы к решению вопроса по апартаментам. "Причем, хочу сказать, что единой формулы [решения проблемы апартаментов], к сожалению, нет. Ситуация по апартаментам совершенно разная, причины их возникновения, местоположение, география присутствия", - добавил Хуснуллин.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - они не обеспечены социальной инфраструктурой.

В апреле в Госдуму был внесен законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. В нем предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако документ не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.