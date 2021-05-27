Минстрой предлагает признать за регионами право пересмотра программ капремонта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Минстрой разработал законопроект, который даст возможность регионам совместно с фондами капремонта пересматривать программы ремонта многоквартирных домов, исходя из технического состояния жилфонда. Об этом в четверг на Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

"Мы предлагаем дать возможность фонду капремонта совместно с субъектами пересматривать программы капремонта, исходя из технического состояния жилфонда", - сказал Егоров.

Он отметил, что законопроект проходит согласование. "Да, действительно, закон тяжелый, но я думаю, что коллеги из Государственной думы и из Совета Федерации нас поддержат, и закон мы примем", - сказал Егоров.

Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров 26 мая провел заседание совета округа по вопросу функционирования региональных систем капремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Временно исполняющий обязанности главы Пензенской области Олег Мельниченко предложил на совещании предоставить регионам возможность актуализировать программу капитального ремонта или формировать краткосрочные планы, исходя из фактического состояния конструктивных элементов и инженерных систем домов.

Система региональных программ капитального ремонта была запущена в 2014 году.