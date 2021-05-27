Банк ДОМ.РФ снизил ставку по семейной ипотеке

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ улучшил условия по семейной ипотеке - теперь ставка по этой программе на покупку квартир составит от 5%, а на индивидуальное жилищное строительство - от 4,7%, сообщила в четверг пресс-служба кредитной организации.

В настоящее время в России действует программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых.

"Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования - до 30 лет. Денежные средства можно направить как на покупку жилья на первичном рынке, так и на готовые квартиры от застройщиков, рефинансирование квартир, купленных у застройщиков на первичном или вторичном рынке, а также на строительство индивидуальных домов", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Данилы Литвинова, спрос на семейную ипотеку растет из года в год. Кроме того, жилая площадь, покупаемая по госпрограмме, с начала 2021 года в среднем увеличилась почти на 25%. На сегодняшний день Банк ДОМ.РФ выдал более 12 тыс. льготных кредитов на сумму более 34 млрд рублей.

О программе семейной ипотеки

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. Она действует для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, а также для семей, в которых есть ребенок с инвалидностью. Программа дает возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Максимальная сумма ипотечного кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры.

В апреле правительство расширило условия программы семейной ипотеки на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что за счет изменений дополнительно может быть выдано более 20 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму около 79 млрд рублей.