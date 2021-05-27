В Воронежской области на два года раньше срока переселят людей из аварийных домов

ВОРОНЕЖ, 27 мая. /ТАСС/. Правительство Воронежской области планирует на два года раньше запланированного завершить программу переселения граждан из аварийного жилья. Люди переедут в новые квартиры уже в 2022 году, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе ежегодного отчета перед депутатами Воронежской областной думы.

"Имеющиеся возможности позволяют завершить нам программу переселения граждан из аварийного жилья <...> раньше запланированного срока - уже в следующем году, хотя по программе планировалось закончить эту работу в 2024 году", - сказал Гусев.

По его словам, в 2020 году из аварийных домов в новые квартиры переселили 1 150 жителей региона. "На эти цели было выделено 540 млн рублей, из них почти 200 млн - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ", - добавил он. Глава региона уточнил, что в 2020 году в Воронежской области было введено в строй более 1,7 млн кв. мжилья, в том числе более 840 тыс. кв. м индивидуального жилья.

По федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" в Воронежской области запланировано переселение 3,39 тыс. человек из аварийных домов, признанных непригодными для проживания до 1 января 2017 года. На эти цели в регионе выделяется 1,36 млрд рублей, из них 1,3 млрд рублей - из Фонда содействия реформированию ЖКХ.