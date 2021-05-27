Минстрой предложил передать контроль за капремонтом органам госжилнадзора

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Минстрой рассматривает возможность передать полномочия по контролю за капитальным ремонтом многоквартирных домов органам государственного жилищного надзора, сообщил в четверг замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

"Мы сейчас рассматриваем дополнительное наделение полномочиями органов государственного жилищного надзора по контролю за фондами капительного ремонта, а, может быть, еще и за производством работ по капитальному ремонту", - сказал Егоров на Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Он пояснил, что сейчас все равно все обращения граждан поступают сначала в органы госжилнадзора, а потом уже отрабатываются в фондах капитального ремонта.

Ранее на заседании итоговой коллегии Минстроя председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин предложил передать контроль за капитальным ремонтом Фонду ЖКХ. В настоящее время Фонд ЖКХ занимается лишь мониторингом исполнения капремонта. Финансовый контроль осуществляют власти регионов.