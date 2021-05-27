Минстрой планирует интегрировать информационные системы жилищного строительства и ЖКХ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Минстрой планирует интегрировать единую информационную систему жилищного строительства с государственной информационной системой (ГИС) ЖКХ, сообщил в четверг замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров на Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта.

"Есть информационная система, разработанная ДОМ.РФ, по строительству нового жилья. У нас будут интегрированы две системы - автоматически информация по новому дому, по всем проектным решениям в этом доме будет переноситься в ГИС ЖКХ", - сказал он.

В дальнейшем после каждого проведенного капитального ремонта фонд капремонта будет направлять эту информацию управляющей компании, которая будет вносить эти сведения в систему для пополнения данных о техническом состоянии здания.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях.

Единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф) создана 1 января 2018 года, ее оператором является ДОМ.РФ. Все застройщики, осуществляющие долевое строительство, обязаны размещать в системе все документы по строительству.