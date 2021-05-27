В Минстрое считают, что электронное голосование жильцов исключит фальсификацию протоколов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Перевод голосований жильцов многоквартирного дома полностью в электронный формат решит проблему фальсификации протоколов. Об этом в четверг ТАСС сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров, комментируя предложение экспертов о введении уголовного наказания за подделку протоколов.

"Я эту инициативу услышал, мы ее сейчас проработаем, возможно, это правильно. Но надо уходить от бумажного голосования. Я выступаю за то, чтобы уйти полностью на электронное голосование, чтобы у каждого собственника был свой индикатор, по которому только он сможет проголосовать", - сказал Егоров.

Он уточнил, что такой функционал появится в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ. "Если будет электронное голосование, то никакой фальсификации не будет", - подчеркнул замминистра.

Ранее газета "Известия" сообщила, что ассоциация "ЖКХ и городская среда" подготовила законопроект о введении уголовного наказания в России за фальсификацию протоколов голосований жильцов. По данным замдиректора ассоциации Дмитрия Гордеева, до 90% решений или протоколов о выборе управляющей компании, принятых на собрании собственников жилья, сфальсифицированы. Как уточнил Гордеев, за подобные фальсификации предлагается ввести штраф в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за один-два года, или ограничение свободы на срок до четырех лет.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях.

В 2020 году был принят закон об онлайн-собраниях собственников жилья в многоквартирных домах был. Собрания можно проводить на платформах государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) или региональных информационных систем.