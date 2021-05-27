Конкурс типовых проектов индивидуального домостроения запустят в июне

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс по разработке в России типовых проектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) запустят в конце июня года по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко при поддержке Минстроя, Минпромторга, Ассоциации деревянного домостроения и Фонда ДОМ.РФ, сообщает в четверг пресс-служба Минстроя РФ.

"Принять участие в конкурсе на разработку типовых проектов индивидуального жилищного строительства смогут российские компании и консорциумы, отобранные по результатам анализа портфолио. Одним из условий участия является разработка проектов на основе Стандарта комплексного развития территорий", - говорится в сообщении.

В конкурсе примут участие свыше 80 организаций, которые разработают типовые проекты по четырем номинациям: индивидуальные жилые дома, блокированные жилые дома, малоэтажные многоквартирные жилые дома и социально-культурные объекты с использованием деревянных конструкций. Осенью 2021 года члены жюри отберут 40 проектов-победителей. Их авторы разработают проектно-сметную документацию, а проекты пройдут госэкспертизу и войдут в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя РФ.

Призовой фонд конкурса - 60 млн рублей. Разработка документации завершится до марта 2022 года на земельных участках ДОМ.РФ. По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, по итогам конкурса также будет получена база надежных застройщиков, верифицированных специалистами компании. "Все это позволит сделать ИЖС более доступным и выполнить задачу президента России по наращиванию ежегодных объемов ввода индивидуального жилья до 50 млн кв. м. к 2030 году", - считает Мутко.

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин отметил, что ведомство подготовило законопроект, по которому индивидуальный дом может стать предметом залога на этапе стройки, что позволит распространить все льготные ипотечные программы и меры поддержки на сегмент ИЖС. "Вкупе с конкурсом это даст отличный практический результат и приведет к тому, что будут создаваться качественно новые поселки с высоким уровнем жизни наших граждан в регионах", - добавил замминистра.