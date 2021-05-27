Архангельск получил на расселение аварийных домов 160 млн рублей из госбюджета

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Средства в объеме 160 млн рублей поступили в бюджет Архангельска из федерального бюджета на расселение деревянных домов, сошедших со свай, еще 20 млн рублей составит региональное софинансирование, сообщил в четверг губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в послании депутатам Архангельского областного собрания.

"Мы получили средства из федерального бюджета на приобретение жилья для людей, которые оказались в сложнейшем положении, по сути, без крыши над головой. Денежные лимиты в размере 160 млн рублей были доведены до администрации Архангельска <…> Правительство Архангельской области прошу в июне текущего года обеспечить выделение на эти цели еще 20 млн рублей", - сказал Цыбульский.

Губернатор поручил начать конкурсные процедуры по приобретению жилья. "Прошу руководство администрации города обеспечить проведение конкурсных процедур на приобретение квартир в оперативном порядке и обеспечить покупку качественного жилья для людей. Приоритезировать эту работу нужно в пользу людей, у которых нет альтернативного жилья, людей старшего поколения и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - добавил он.

В 2021 году на эти средства предполагается расселить 16 многоквартирных домов в Архангельске общей площадью 3 тыс. кв. м. Квартиры получат около ста человек.

В Архангельской области существует проблема схода ветхих деревянных домов со свай. В настоящее время в Архангельске выявлено 129 таких зданий, требующих срочного расселения. Не все из них официально признаны аварийными.