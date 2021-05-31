Чистая прибыль Банка ДОМ.РФ за I квартал 2021 года выросла почти в 22 раза

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль Банка ДОМ.РФ выросла почти в 22 раза в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достигла 1,7 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Банка ДОМ.РФ со ссылкой на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности (МСФО).

В отчетности отмечается, что чистая прибыль кредитной организации за три месяца 2021 года увеличилась на 1,6 млрд рублей по сравнению с первым кварталом 2020 года. В то же время чистые процентные доходы банка выросли на 79,8%, до 5,3 млрд рублей. Изменение чистых процентных доходов связано с ростом средней величины активов, которые приносят процентный доход, добавили в пресс-службе Банка ДОМ.РФ.

Опыт работы в пандемию повлиял на результаты Банка ДОМ.РФ в первом квартале 2021 года и позволил выявить наиболее эффективные и удобные сервисы и продукты, считает председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко. "Благодаря активно развивающимся цифровым компетенциям мы предлагаем людям все более доступные условия для приобретения жилья, а застройщикам - комфортный доступ к финансированию новых проектов, независимо от региона и масштабов застройки", - добавил он.

Банковский портфель кредитования клиентов с начала года вырос на 19,7% и достиг более 391,7 млрд рублей на конец первого квартала 2021 года. В частности, портфель финансирования жилищного строительства вырос на 26%, до 159,9 млрд рублей, а ипотечного жилищного кредитования физических лиц - на 18,4%, до 206,6 млрд рублей.

Достаточность собственных средств на конец квартала составила 13,7%, снизившись на 3,4 п. п. с начала года. Кроме того, обязательства банка с начала года выросли на 20%, до более 79,9 млрд рублей по данным на 31 марта, в основном за счет докапитализации Банка единственным акционером АО "ДОМ.РФ" на 30 млрд рублей, отмечается в релизе.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.