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"Известия": в России в I квартале количество должников по оплате ЖКУ выросло на 20%

По счетам за коммунальные услуги не заплатили 3,2 млн россиян

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Количество должников по оплате жилищно-коммунальных услуг в России за первый квартал 2021 года выросло на 20%, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

С января по март текущего года по счетам за коммунальные услуги не заплатили 3,2 млн россиян, тогда как в прошлом году количество неплательщиков составило 2,6 млн человек, сообщили в ФССП.

В газете отметили, что причиной увеличения числа неплательщиков мог стать обратный эффект от принятия постановления правительства РФ от 2 апреля 2020 года №424, которым все россияне вне зависимости от их доходов освобождались от штрафов и пени за просрочку оплаты ЖКХ, а также от их отключения должникам.

Запрет коммунальщикам взыскивать долги и штрафы с должников мог сбить с толку неинформированных граждан, но виноваты в этом в первую очередь чиновники, потому что не сумели разъяснить смысл положения, приводит газета мнение председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галины Хованской. "В любом случае в период самоизоляции другого выхода у правительства не было, скопление людей в очередях при подаче документов могло привести к вспышке и без того быстро распространяющегося заболевания", - цитируют "Известия" слова председателя думской комиссии.

По ее мнению, россияне в большинстве своем не платят по коммунальным счетам из-за падения доходов, потери работы и кормильцев в семье в период пандемии. При этом действующее законодательство позволяет получать субсидию даже при наличии долга по ЖКУ, напомнила она, отметив, что многие граждане об этой мере не знают и не пользуются ею. Особенно плохо об этой системе адресной помощи осведомлены те, кто раньше никогда не ходил в должниках, но теперь в силу обстоятельств попал в эту категорию, уточнила она.

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РоссияХованская, Галина Петровна
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