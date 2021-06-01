В Волгоградской области для поддержки многодетных семей введут жилищные сертификаты

ВОЛГОГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Введение целевых сертификатов для улучшения жилищных условий станет новой мерой поддержки многодетных семей в Волгоградской области, сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации по итогам встречи губернатора Андрея Бочарова с многодетными мамами и семьями, воспитывающими приемных малышей и детей-инвалидов.

"Мы разработали и приняли региональную концепцию обеспечения земельными участками многодетных граждан на территории Волгоградской области, в которой предусмотрели для семей, пока не готовых по разным причинам строить свой дом, возможность получения целевого сертификата для улучшения жилищных условий. Сертификат стоимостью 300 тыс. рублей многодетная семья, признанная в установленном порядке нуждающейся в улучшении жилищных условий, сможет использовать для покупки квартиры или дома на первичном рынке жилья, а также при погашении действующего ипотечного займа или при оформлении нового", - цитирует губернатора пресс-служба.

По словам Бочарова, власти рассчитывают, что новый механизм поддержки будет востребован многодетными родителями, и предлагают им внести свои конструктивные предложения в совершенствование концепции решения жилищных проблем.

Выбор - земля или сертификат - поможет многодетным успешнее решать квартирный вопрос. При разработке механизма учтен опыт других регионов, уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Работа по исполнению поручения президента России по обеспечению многодетных семей бесплатными земельными участками для жилищного строительства продолжается в регионе с 2012 года. За это время предоставлено свыше 11 тыс. таких участков, однако только часть из них имеет необходимую инфраструктуру для начала жилищного строительства.