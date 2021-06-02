В АКРА считают, что рост ипотечных выдач пока не привел к образованию пузыря на рынке

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Рост ипотечных выдач в России пока не привел к образованию пузыря на рынке, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Согласно результатам опроса АКРА, в котором участвовали 23 банка (27% ипотечного портфеля), активный рост ипотечных выдач пока не привел к образованию пузыря на рынке. Значительная часть банков все еще заинтересована в повышении рентабельности бизнеса за счет генерации прибыли по ипотеке (средние ожидания по росту ипотечных выдач в 2021 году составляют 10-15%)", - отмечают в АКРА.

По мнению аналитиков, замедлить рост рынка ипотечного кредитования может только ЦБ.

Агентство ожидает роста доли просроченных более чем на 90 дней ипотечных ссуд до 2,5% в течение следующих 12 месяцев, но сопряженные с этим риски для банков некритичны.

В зоне наибольшего риска выхода на просрочку ипотечные ссуды с первоначальным взносом, оплаченным кредитными средствами, которых, по оценкам АКРА, не менее 7%.

В агентстве также отмечают, что программа льготной ипотеки под 6,5%, введенная в период пандемии, послужила импульсом для роста ипотечных выдач. Однако выгода граждан от нее наблюдалась только в первые полгода с начала действия программы. Меры поддержки обернулись повышением долговой нагрузки населения ввиду увеличения среднего размера ипотечного кредита на 14% из-за роста стоимости жилья.

"Ввиду прогнозируемого удорожания стоимости фондирования и окончания срока действия льготной ипотеки в регионах с наиболее емким рынком жилого строительства ставки могут достичь 9-9,5% к концу 2021 года", - указывают аналитики.

После окончания программы и введения повышенных макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным ссудам спрос на ипотеку снизится и, как следствие, снизятся цены на жилье. В наиболее пессимистичном сценарии снижение цен может составить 5-7%, считают в АКРА.