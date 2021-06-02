Банк ДОМ.РФ аккредитовал более 700 компаний для строительства индивидуальных домов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ аккредитовал более 700 компаний, занимающихся строительством индивидуальных домов, которые теперь получили возможность реализовывать свои проекты с помощью ипотеки банка, сообщила в среду пресс-служба кредитной организации.

"Возможность реализовывать проекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с помощью ипотеки получили подрядчики в 82 регионах России", - говорится в сообщении.

Лидерами по количеству аккредитованных компаний стали Московская, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Ростовская, Нижегородская, Новосибирская области, Республика Татарстан и Пермский край. Среди застройщиков, с которыми работает Банк ДОМ.РФ, - компании, строящие из газобетона, и те, кто специализируется на каркасном и деревянном строительстве.

Кредит на строительство индивидуального дома доступен в Банке ДОМ.РФ по государственной программе семейной ипотеки. Госрограмма по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Она действует для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, а также для семей, в которых есть ребенок с инвалидностью.

Программа дает возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. В апреле 2021 года правительство России расширило условия программы семейной ипотеки на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что за счет изменений дополнительно может быть выдано более 20 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму около 79 млрд рублей.