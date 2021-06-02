{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Банк ДОМ.РФ аккредитовал более 700 компаний для строительства индивидуальных домов

Право разработать проекты индивидуального жилищного строительства с помощью ипотеки получили подрядчики в более чем 80 регионах, заявили в Банке ДОМ.РФ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ аккредитовал более 700 компаний, занимающихся строительством индивидуальных домов, которые теперь получили возможность реализовывать свои проекты с помощью ипотеки банка, сообщила в среду пресс-служба кредитной организации.

"Возможность реализовывать проекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с помощью ипотеки получили подрядчики в 82 регионах России", - говорится в сообщении.

Лидерами по количеству аккредитованных компаний стали Московская, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Ростовская, Нижегородская, Новосибирская области, Республика Татарстан и Пермский край. Среди застройщиков, с которыми работает Банк ДОМ.РФ, - компании, строящие из газобетона, и те, кто специализируется на каркасном и деревянном строительстве.

Кредит на строительство индивидуального дома доступен в Банке ДОМ.РФ по государственной программе семейной ипотеки. Госрограмма по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Она действует для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, а также для семей, в которых есть ребенок с инвалидностью.

Программа дает возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. В апреле 2021 года правительство России расширило условия программы семейной ипотеки на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что за счет изменений дополнительно может быть выдано более 20 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму около 79 млрд рублей.

Теги
Россия
Володин предложил обсудить на Совете Думы изменение порядка внесения поправок в ЖК РФ
Речь идет о законопроекте, согласно которому поправки в Жилищный кодекс должны вноситься только отдельными законодательными актами
Читать полностью