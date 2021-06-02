Кировские власти планируют на год раньше расселить людей из аварийного жилья

ТАСС, 2 июня. Власти Кировской области планируют выполнить программу переселения граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на год раньше - к 2023 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре правительства региона.

"В течение двух лет - 2022 и 2023 годы - будет построено 73 тыс. кв. метров жилья и программа расселения будет выполнена на год раньше", - приводятся в распространенном сообщении слова министра строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игоря Селезнева.

По данным пресс-центра, переселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, проходит в области в рамках программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда", рассчитанного до 2024 года. В 2021 году для переселения граждан из аварийного жилья в регионе планируется построить 7 домов, в том числе 3 многоквартирных дома в Кирове, 2 дома в Зуевском районе, по одному дому в поселке Опарино и оселке городского типа Вахруши. Всего в 2021 году в Кирове из аварийного жилья будет переселено порядка 1 тыс. человек.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м. жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.