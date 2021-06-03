Росреестр планирует создать цифрового помощника регистратора недвижимости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Росреестр создаст с помощью технологий искусственного интеллекта цифрового помощника регистратора недвижимости. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Олег Скуфинский в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы разрабатываем проекты с применением искусственного интеллекта и создаем цифрового помощника регистратора. Есть задача радикально сократить количество приостановлений в кадастровом учете и регистрации недвижимости", - сказал он.

Глава Росреестра обратил внимание, что в зависимости от региона правоприменительная практика может быть разной. "К сожалению, в этих случаях может сыграть роль и человеческий фактор, когда один регистратор в силу своего опыта и компетенции принимает то или иное решение. Но в конечном счете при отказе в регистрации страдает клиент", - добавил он.

По словам Скуфинского, цифровой помощник на основе технологии искусственного интеллекта, нейронных сетей будет формировать второе мнение регистратора, что ускорит процесс правовой экспертизы и сделает его унифицированным по всей стране.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.