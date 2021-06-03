ДОМ.РФ предложил распространить семейную ипотеку на семьи с одним ребенком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. ДОМ.РФ предложил правительству РФ рассмотреть возможность распространить действие программы семейной ипотеки со ставкой не более 6% на семьи с одним ребенком. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Есть семейная ипотека, она продолжает свою работу. Правительство расширило ее на индивидуальное жилищное строительство. Институт развития ДОМ.РФ является оператором этой программы. Мы внесли предложение в правительство, а правительство предложило президенту расширить эту программу, перенести ее и на рождение первого ребенка", - сказал Мутко.

В то же время Мутко считает, что антикризисные меры по поддержке жилищной отрасли должны переходить на более системный уровень. По его мнению, программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5% необходимо преобразовать.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке до 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Семейная ипотека также доступна семьям с одним ребенком, если у него есть инвалидность. Программа дает возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Оператором программы семейной ипотеки выступает ДОМ.РФ.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.